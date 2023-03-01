All A Honor Roll6th Grade

Luke Allen

Sawyer Allen

November Baker

Gracelyn Brasher

Neilan Bruce

Chesley Crick

Japnoor Gill

Jaxson Haw

Miles Hoard

Lillian Kautzman

Kole Knott

MaKayla Knowles

Jessica Littlepage

Jacob Matheny

Savannah Offutt

Brinley Stephens

Carleigh Stone

Terrell Tandy Jones

Maddox Walker

Cadence Wallace

Elias Wescott

Adrian Wise

Brandon Woodall

7th Grade

Emma Crabtree

Gabrielle Lovan

Brylee McLemore

Katelynn Owens

Riley Richardson

Carly Royal

Ryleigh Sailing

Madison Wyatt

8th Grade

Avery Adams

Jesse Adams

Terence Baxter

Ashton Blades Utley

Kaylee Brandon

Kelcie Brothers

Macy Cotton

Nevaeh Duvall

Jenna Fairchild

Haven Faughender

Riley Gallimore

Brantley Harris

Kenzleigh Harrison

Ella Killough

Preston Lee

Emma Maxberry

Brennan Neal

Josiah Offutt

Nya Jade Ribay

Emily Royal

Kinley Swagger

Emma Vandiver

Lydia Vincent

Zander Virge

Josie Walker

Braden Wilson

Spencer Wright

A/B Honor Roll6th Grade

Cooper Barron

Kadyn Bennett

Andrew Bigers

Mason Blackburn

Alexander Burchfield

Elizabeth Campbell

Zuriah Carter

Xavier Coakley

Katelyn Creekmur

Savannah DeMoss

Desmond Dooley

Destiny Faulkerson

Savannah Gilford

McKenzie Gray

Addison Harris

Samantha Jones

Keira Kipling

Hagan Knight

Jasper Lee

Myles Lynn

Shain Marlow

Gracie Moore

Kade Morris

Olivia Mosby

Tinley Paxton

Hailey Pierce Sarver

James Queen

Nolan Ray

Quinton Renfrow

Dash Rhodes

Dylan Rieker

Jesse Slaton

Abbey Smith

Dominic Snyder

Willanna Springfield

Brenden Thomas

Hayden Torrealba

AJayiah Wells

Jaxson Williams

Noah Williams

7th Grade

Jaxon Adcock

Malachai Beitler

Kynsley Boner

Jacob Bowman

Amber Cobb

Maverick Collins

Halle Crick

Tori Cunningham

Micah Curtis

Ronin Drake

Khloe Evans

Brayden Gibson

Lillian Gibson

Jenna Greer

Maycee Grey

Ainsleigh Hackney

Colton Harralson

Zoey Hibbs

Josie Howard

Chloe Kelley

Sawyer Littlepage

Dalton Lloyd

Izabel Long

William Lynch

Adilyn Menser

Jett Miller

Joel Murrah

Gabriel Myers

Todd Payne

Jaycee Peterson

Braxton Putty

Adam Rideout

Harlie Rios

Chloe Schroeder

Evelyn Sharber

Ayden Thurby

Dominic Vignone

Mahilia Webb

8th Grade

Skyler Allen

Noah Barnes

Ty Barron

Reagan Blades Utley

Paxton Brady Nelson

Brooklyn Brasher

Maxwell Clarke

Tori Crick

Jayden Crunk

Jaressia Davis

Kinsley Fox

Mason Gallimore

Jett Gates

Hayden Gee

Riley Goff

Kylee Goodwin

Kaylee Hopper

Kaelyn Howell

Ainsley Kellam

Isaiah Knowles

Timothy Lanham

Camree Mann

Braylee Marsh

Teighan Martinez

Hailey Mason

Ava McCay

Sophie McGregor

Gage McIntyre

Cambrie Mitchell

Aubin Nichols

Emily Payne

Trentity Perkins

Kaydence Poustka

Krystalyn Pryor

Travin Qualls

Alexander Ray

Carson Scott

Chloee Smith

Chloe Stanley

Robbie Sumner

Raegan Tapp

Selena Taylor

Chloe Vaughn

Tyler Wilson