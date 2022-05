Area track and field teams had one of their final warm-ups before the post season last week when Hopkins County Central High School hosted Madisonville and Webster County in a tri-meet. The Maroons were dominant in the event, winning both boys and girls division in middle school and high school.

Results were as follows:

Varsity Boys 4x800 Meter Relay

Team Time Pts

1 Madisonville-North Hopkins A 9:00.43 5

2 Webster County A 10:12.50 3

3 Hopkins County Central A 11:54.3 6

Varsity Girls 4x800 Meter Relay

Team Time Pts

1 Webster County A 12:23.31 5

Varsity Boys 110 Meter Hurdles

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Quintin Rodgers 10 Madisonville-North H 17.93 NWI 5

2 Malakai Orcutt 10 Webster County 19.34 NWI 3

3 Reese Belt 10 Hopkins County Centr 19.74 NWI 2

4 Nate Hodges 8 Madisonville-North H 20.60 NWI 1

5 Mason McConnell 11 Hopkins County Centr 21.18 NWI

6 Luke Garrard 10 Webster County 21.28 NWI

7 Rigoberto Noriega 10 Madisonville-North H 21.72 NWI

8 Brayden Reeder 11 Madisonville-North H 21.79 NWI

Varsity Girls 100 Meter Hurdles

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Brianna Harris 8 Madisonville-North H 20.81 NWI 5

2 Leila Baker 9 Madisonville-North H 21.18 NWI 3

3 Maria Diaz 11 Madisonville-North H 21.59 NWI 2

4 Cameran McGuire 10 Hopkins County Centr 22.40 NWI 1

scr Ryleigh Powell 11 Webster County NT NWI

Varsity Boys 100 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Logan Rodgers 10 Hopkins County Centr 11.68 NWI 1 5

2 Micah Sheridan 10 Webster County 11.82 NWI 2 3

3 Brayden Smith 11 Madisonville-North H 11.91 NWI 2 2

4 Trevin Smith 12 Madisonville-North H 12.00 NWI 2 1

5 Terrence Flowers 12 Madisonville-North H 12.09 NWI 1

6 Malakai Orcutt 10 Webster County 12.18 NWI 3

7 Louis Ampry 9 Madisonville-North H 12.25 NWI 1

8 Braxton Alexander 10 Webster County 12.28 NWI 1

8 DeShawn Murphy 10 Webster County 12.28 NWI 2

10 Noah Duncan 12 Webster County 12.34 NWI 1

11 Luke Garrard 10 Webster County 12.40 NWI 3

12 Markus Austin 11 Webster County 12.50 NWI 2

13 Jarvis Scott-Starks 10 Webster County 12.53 NWI 2

14 Tyrese Dorsey 12 Hopkins County Centr 12.62 NWI 1

Varsity Girls 100 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Lacey Pugh 12 Webster County 13.36 NWI 2 5

2 Priya Holmes 11 Hopkins County Centr 14.52 NWI 2 3

3 Shacarri Norman 9 Madisonville-North H 14.54 NWI 1 2

4 Kinsey Yates 10 Madisonville-North H 14.64 NWI 2 1

5 Kelley DeLaney 8 Webster County 15.11 NWI 1

6 Lillian Terry 9 Hopkins County Centr 15.18 NWI 1

7 Valli Ann Humphrey 9 Webster County 15.50 NWI 2

8 Morgan Harper 9 Webster County 16.46 NWI 1

scr Becky Cobb 12 Hopkins County Centr NT NWI 2

scr Kysia Ellis 10 Madisonville-North H NT NWI 2

MS Boys 100 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Coair Blevins 7 Hopkins County Centr 12.27 NWI 5

2 Manny Burris 8 Madisonville-North H 12.58 NWI 3

3 Nate Hodges 8 Madisonville-North H 13.09 NWI 2

4 Kevvon Williams 8 Madisonville-North H 13.68 NWI 1

5 Liam Farris 8 Webster County 14.78 NWI

6 Marques Hightwr 8 Madisonville-North H 15.34 NWI

6 Richie Jiminez 7 Hopkins County Centr 15.34 NWI

8 Alex Ray 7 Hopkins County Centr 16.57 NWI

MS Girls 100 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Israel Gordon 7 Madisonville-North H 15.24 NWI 5

2 Adri Celik 7 Madisonville-North H 15.81 NWI 3

3 Jaycee Peterson 6 Hopkins County Centr 17.81 NWI 2

Varsity Boys 4x200 Meter Relay

Team Time Pts

1 Madisonville-North Hopkins A 1:40.91 5

2 Hopkins County Central A 1:45.76 3

3 Webster County A 1:46.10

4 Madisonville-North Hopkins B 1:53.16

Varsity Girls 4x200 Meter Relay

Team Time Pts

1 Madisonville-North Hopkins A 2:07.46 5

2 Webster County A 2:10.90 3

3 Madisonville-North Hopkins B 2:13.22

Varsity Boys 1600 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Drew Burden 11 Madisonville-North H 4:42.88 5

2 Maddox Knight 10 Madisonville-North H 4:46.24 3

3 Gavin Beard 10 Madisonville-North H 5:11.82 2

4 Preston Glassco 10 Webster County 5:13.87 1

5 Hunter DeMoss 11 Hopkins County Centr 5:51.65

6 Mitchell Mayes 10 Madisonville-North H 5:56.21

7 John Hall 12 Webster County 6:17.84

8 Nate West 12 Hopkins County Centr 7:01.52

Varsity Girls 1600 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Katie Gillette 8 Madisonville-North H 6:04.43 5

2 Laci Ray 10 Madisonville-North H 6:07.02 3

3 Mayci Moore 8 Webster County 6:21.88 2

4 Reese Powell 12 Webster County 6:43.78 1

5 Ava Stone 10 Webster County 6:58.78

6 Emily Strahl 11 Madisonville-North H 9:11.21

Varsity Boys 400 Meter Dash

Name Yr Team Time Pts

1 Deagan Harper 12 Hopkins County Centr 54.43 1 5

2 Christian Hughes 10 Madisonville-North H 55.31 2 3

3 Aidan Whitsell 11 Webster County 57.40 1 2

4 Preston Glassco 10 Webster County 1:00.08 1 1

5 Reis Spencer 9 Webster County 1:00.52 2

6 Hunter Lloyd 12 Hopkins County Centr 1:02.68 2

7 Isaac Massamore 11 Madisonville-North H 1:05.81 2

8 Ashtin Vessey 12 Madisonville-North H 1:08.65 1

9 Ernesto Quijano Mota 11 Madisonville-North H 1:12.27 2

10 Burchfield Cameron 11 Hopkins County Centr 1:13.65 1

Varsity Girls 400 Meter Dash

Name Yr Team Time Pts

1 Kaityn Orange 11 Madisonville-North H 1:09.36 1 5

2 Shelci Hernandez 12 Hopkins County Centr 1:14.08 1 3

3 Ella Knight 10 Madisonville-North H 1:14.65 2 2

4 Nyssa Poustka 11 Madisonville-North H 1:17.50 2 1

5 Cydasia Brown 9 Madisonville-North H 1:20.11 2

6 Abby Bouvy 9 Webster County 1:20.46 2

7 Autumn Piercefield 11 Webster County 1:23.93 2

MS Boys 400 Meter Dash

Name Yr Team Time Pts

1 Liam Farris 8 Webster County 58.59 5

2 Manny Burris 8 Madisonville-North H 1:05.62 3

3 Kevvon Williams 8 Madisonville-North H 1:06.64 2

4 Bentley Duncan 7 Madisonville-North H 1:11.54 1

5 Tucker Young 7 Hopkins County Centr 1:13.14

6 Todd Payne 6 Hopkins County Centr 1:18.00

MS Girls 400 Meter Dash

Name Yr Team Time Pts

1 Addie Menser 6 Hopkins County Centr 1:14.68 5

2 Israel Gordon 7 Madisonville-North H 1:18.64 3

3 Adri Celik 7 Madisonville-North H 1:21.56 2

Varsity Boys 4x100 Meter Relay

TEAM TIME PTS

1 Madisonville-North Hopkins A 47.53 5

1) Brayden Smith

2) Louis Ampry

3) Trevin Smith

4) Terrence Flowers

2 Webster County A 48.56 3

1) Jarvis Scott-Starks

2) Noah Duncan

3) Markus Austin

4) DeShawn Murphy

3 Hopkins County Central A 51.63

1) Tyrese Dorsey

2) Coair Blevins

3) Karon Hopson

4) Adyn Fenwick

4 Madisonville-North Hopkins B 55.10

1) Tyzae White

2) Ernesto Quijano Mota

3) Rigoberto Noriega

4) Desmone Ardizzone

Varsity Girls 4x100 Meter Relay

Team Time Pts

1 Madisonville-North Hopkins A 58.37 5

2 Webster County A 59.96 3

3 Madisonville-North Hopkins B 1:04.72

4 Webster County B 1:08.31

Varsity Boys 800 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Maddox Knight 10 Madisonville-North H 2:08.81 5

2 Garrett West 11 Webster County 2:11.52 3

3 Gavin Beard 10 Madisonville-North H 2:16.78 2

4 Deagan Harper 12 Hopkins County Centr 2:17.22 1

5 Hunter DeMoss 11 Hopkins County Centr 2:34.25

6 Connor Tucker Hopkins County Centr 2:37.09

7 Mitchell Mayes 10 Madisonville-North H 2:41.13

8 Camden Blakeley 10 Madisonville-North H 2:58.31

9 John Hall 12 Webster County 3:04.68

10 Burchfield Cameron 11 Hopkins County Centr 3:15.97

Varsity Girls 800 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Laci Ray 10 Madisonville-North H 2:48.87 5

2 Caila Clary 8 Webster County 2:51.28 3

3 Grayson Haynes 11 Webster County 2:59.11 2

4 Lilly Whitsell 9 Webster County 3:04.68 1

5 Abby Bouvy 9 Webster County 3:13.15

6 Emily Strahl 11 Madisonville-North H 3:14.12

MS Boys 800 Meter Run

Name Yr Team Time Pts

1 Liam Farris 8 Webster County 2:32.12 5

2 Sam Martin 8 Hopkins County Centr 2:50.84 3

Varsity Boys 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Logan Rodgers 10 Hopkins County Centr 24.43 NWI 1 5

2 Karon Hopson 9 Hopkins County Centr 24.74 NWI 1 3

3 Terrence Flowers 12 Madisonville-North H 24.87 NWI 2 2

4 Adyn Fenwick 12 Hopkins County Centr 25.31 NWI 2 1

5 Braxton Alexander 10 Webster County 26.15 NWI 1

6 Reis Spencer 9 Webster County 26.18 NWI 1

7 Isaac Massamore 11 Madisonville-North H 26.31 NWI 1

8 Easton Crowe 11 Hopkins County Centr 26.91 NWI 1

9 Quintin Rodgers 10 Madisonville-North H 28.52 NWI 2

10 Brayden Reeder 11 Madisonville-North H 28.68 NWI 2

Varsity Girls 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Priya Holmes 11 Hopkins County Centr 30.82 NWI 2 5

2 Kinsey Yates 10 Madisonville-North H 31.58 NWI 1 3

3 Lillian Terry 9 Hopkins County Centr 31.91 NWI 2 2

4 Anna Dunn 9 Webster County 32.66 NWI 2 1

5 Emma Evans 11 Madisonville-North H 32.69 NWI 2

6 Cameran McGuire 10 Hopkins County Centr 33.15 NWI 1

7 Sarah Garrard 12 Webster County 34.12 NWI 1

8 Kelley DeLaney 8 Webster County 36.68 NWI 1

9 Dhysnna (DeDe) Wes 11 Mad-North H 37.56 NWI 2

10 Brooke Burton 9 Webster County 38.40 NWI 1

MS Boys 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Liam Farris 8 Webster County 25.97 NWI 5

2 Nate Hodges 8 Madisonville-North H 27.00 NWI 3

3 Kirk LaGrange 8 Madisonville-North H 27.81 NWI 2

4 Marques Hightower 8 Madisonville-North H 28.15 NWI 1

5 Coair Blevins 7 Hopkins County Centr 29.31 NWI

6 Bentley Duncan 7 Madisonville-North H 32.30 NWI

7 Alex Ray 7 Hopkins County Centr 32.36 NWI

MS Girls 200 Meter Dash

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Addie Menser 6 Hopkins County Centr 31.78 NWI 5

2 Israel Gordon 7 Madisonville-North H 32.62 NWI 3

3 Adri Celik 7 Madisonville-North H 34.37 NWI 2

Varsity Girls 3200 Meter Run

Name Yr Team time

1 Joy Alexander 11 Madisonville-North H 13:03.46 5

2 Mayci Moore 8 Webster County 13:31.24 3

Varsity Boys 3200 Meter Run

Name Yr Team time

1 Drew Burden 11 Madisonville-North H 10:21.34 5

2 Lucas Offutt 10 Madisonville-North H 10:22.46 3

3 Trevor Baker 12 Webster County 10:39.18 2

4 Brice Nelson 10 Webster County 11:21.90 1

5 Luka Celik 11 Madisonville-North H 12:45.21

Varsity Boys 4x400 Meter Relay

TEAM TIME PTS

1 Webster County A 3:54.66 5

2 Madisonville-North Hopkins A 4:03.66 3

3 Hopkins County Central A 4:09.40

4 Madisonville-North Hopkins B 4:24.47

MS Boys 4x400 Meter Relay

TEAM TIME PTS

1 Madisonville-North Hopkins A 4:40.94 5

1) Bentley Duncan

2) Marques Hightower

3) Manny Burris

4) Nate Hodges

2 Hopkins County Central A 5:03.56 3

1) Todd Payne

2) Tucker Young

3) Alex Ray

4) Sam Martin

Varsity Boys Long Jump

Name Yr Team DIST. Wind Pts

1 Jarvis Scott-Starks 10 Webster County 18-02.00 NWI 5

2 Reese Belt 10 Hopkins County Centr 16-11.00 NWI 3

3 Noah Duncan 12 Webster County 15-08.00 NWI 2

4 Isaac Massamore 11 Madisonville-North H 15-01.00 NWI 1

5 Braxton Alexander 10 Webster County 14-04.00 NWI

6 Mason McConnell 11 Hopkins County Centr 14-00.00 NWI

7 Tyzae White 9 Madisonville-North H 12-04.00 NWI

8 Ashtin Vessey 12 Madisonville-North H 11-09.00 NWI

MS Boys Long Jump

Name Yr Team DIST. Wind Pts

1 Kirk LaGrange 8 Madisonville-North H 16-04.00 NWI 5

2 Marques Hightower 8 Madisonville-North H 14-00.00 NWI 3

3 Richie Jiminez 7 Hopkins County Centr 10-11.00 NWI 2

4 Bentley Duncan 7 Madisonville-North H 10-10.00 NWI 1

5 Alex Ray 7 Hopkins County Centr 8-06.00 NWI

Varsity Girls Long Jump

Name Yr Team DIST. Wind Pts

1 Lacey Pugh 12 Webster County 12-02.00 NWI 5

2 Azrielle Tandy 12 Madisonville-North H 11-09.00 NWI 3

3 Raygan Ranes 12 Webster County 11-01.50 NWI 2

4 Nyssa Poustka 11 Madisonville-North H 10-11.00 NWI 1

5 Shacarri Norman 9 Madisonville-North H 9-08.00 NWI

6 Brooke Burton 9 Webster County 9-06.50 NWI

7 Anna Dunn 9 Webster County 9-05.00 NWI

8 Dhysnna (DeDe) Wes 11 Mad-North H 3-07.00 NWI

MS Girls Long Jump

Name Yr Team Time Wind Pts

1 Jaycee Peterson 6 Hopkins County Centr 9-04.50 NWI 5

Varsity Boys High Jump

Name Yr Team DIST. Pts

1 Reese Belt 10 Hopkins County Centr 5-04.00 5

2 Markus Austin 11 Webster County 5-01.00 3

3 Christian Hughes 10 Madisonville-North H 4-11.00 2

4 Louis Ampry 9 Madisonville-North H 4-09.00 1

4 Malakai Orcutt 10 Webster County 4-09.00

4 Brayden Smith 11 Madisonville-North H 4-09.00

MS Boys High Jump

Name Yr Team DIST. Pts

1 Kevvon Williams 8 Madisonville-North H 4-09.00 5

Varsity Girls High Jump

Name Yr Team DIST. Pts

1 Raygan Ranes 12 Webster County 4-01.00 5

2 Ella Knight 10 Madisonville-North H 4-00.00 3

3 Morgan Harper 9 Webster County 3-08.00 2

4 Azrielle Tandy 12 Madisonville-North H 3-07.00 1

Varsity Boys Discus

Name Yr Team DIST. Pts

1 Garrett Poole 11 Madisonville-North H 101-00 5

2 Kaden Groves 12 Hopkins County Centr 100-10 3

3 Konner Harrison 10 Hopkins County Centr 93-09 2

4 Maddux Ezell 10 Hopkins County Centr 93-00 1

5 Michael Bailey 10 Madisonville-North H 87-09

6 DeShawn Murphy 10 Webster County 84-00

7 Skylar Minton 9 Madisonville-North H 82-09

8 Hayden Crick 9 Hopkins County Centr 82-04

9 Zyani Zavala Hopkins County Centr 70-03

10 Cooper Moore 11 Hopkins County Centr 68-08

11 Mason Haynes 9 Webster County 56-05

MS Boys Discus

Name Yr Team DIST. Pts

1 Kirk LaGrange 8 Madisonville-North H 78-07 5

2 Karson Saalwaechter 8 Webster County 75-01 3

3 Noah Barnes 8 Hopkins County Centr 74-02 2

4 Zach Demoss 8 Hopkins County Centr 68-01 1

Varsity Girls Discus

Name Yr Team DIST. Pts

1 Lillie Whitaker-Greer 11 Hopkins County Centr 90-01 5

2 Leighjaye Barnes 12 Hopkins County Centr 77-07 3

3 Brooklynn Conrad 12 Webster County 67-03 2

4 Nyssa Poustka 11 Madisonville-North H 56-08 1

Varsity Boys Shot Put

Name Yr Team DIST. Pts

1 Kaden Groves 12 Hopkins County Centr 44-00.00 5

2 Chris Shoulders 12 Webster County 38-00.00 3

3 Braxton Alexander 10 Webster County 37-06.00 2

4 Konner Harrison 10 Hopkins County Centr 36-10.00 1

5 Garrett Poole 11 Madisonville-North H 35-02.00

6 Zyani Zavala Hopkins County Centr 34-05.00

7 Cooper Moore 11 Hopkins County Centr 32-08.00

8 Maddux Ezell 10 Hopkins County Centr 32-04.00

9 Skylar Minton 9 Madisonville-North H 31-01.00

10 Hayden Crick 9 Hopkins County Centr 31-00.00

11 Michael Bailey 10 Madisonville-North H 30-01.00

12 Easton Crowe 11 Hopkins County Centr 28-09.00

13 Mason Haynes 9 Webster County 28-01.00

MS Boys Shot Put

Name Yr Team DIST. Pts

1 Noah Barnes 8 Hopkins County Centr 31-03.00 5

2 Kirk LaGrange 8 Madisonville-North H 30-09.00 3

3 Zach Demoss 8 Hopkins County Centr 26-00.00 2

4 Karson Saalwaechter 8 Webster County 25-08.00 1

Varsity Girls Shot Put

Name Yr Team DIST. Pts

1 Leighjaye Barnes 12 Hopkins County Centr 30-01.00 5

2 Lillie Whitaker-Greer 11 Hopkins County Centr 28-04.00 3

3 Brooklynn Conrad 12 Webster County 27-00.00 2

4 Nyssa Poustka 11 Madisonville-North H 22-09.00 1

5 Azrielle Tandy 12 Madisonville-North H 21-07.00

Varsity Boys High School Boys Team Scores (15 Events Scored)

1 Madisonville-North Hopkin 66 8 25 6 18 5 4 0

2 Hopkins County Central 45 19 1 2 3 12 8 0

3 Webster County 42 6 7 3 11 5 10 0

Varsity Girls High School Girls Team Scores (14 Events Scored)

1 Madisonville-North Hopkin 62 14 18 10 10 2 8 0

2 Webster County 47 6 12 0 11 4 14 0

3 Hopkins County Central 30 13 0 1 0 16 0 0

Boys Middle School Boys Team Scores (9 Events Scored)

1 Madisonville-North Hopkin 45 18 0 0 5 8 14 0

2 Hopkins County Central 23 5 3 0 3 10 2 0

3 Webster County 19 10 5 0 0 4 0 0

Girls Middle School Girls Team Scores (4 Events Scored)

1 Madisonville-North Hopkin 18 18 0 0 0 0 0 0

2 Hopkins County Central 17 12 0 0 0 0 5 0

The Maroons are scheduled to compete in the Raider Classic tonight in Bowling Green. They will then be in Owensboro on May 24 for the Class 3A Region 1 championship.

The Storm will run in the Class 2A Region 1 championship in Paducah tomorrow.